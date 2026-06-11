Pendant longtemps, je me suis vanté d'avoir au bureau une des plus belles vues du quartier d'Euratechnologies. Désormais j'attends avec impatience que les arbres de la rue continuent de grandir et finissent par proposer leur ombre au 3e étage... Je sais bien sûr que ce sera trop tard pour les canicules de cette année (2026) et celles de l'année prochaine, mais je bénie quand même ceux qui se sont dit que ce serait une bonne idée de planter des platanes.

Et puis je me suis souvenu que le kaizen, ce sont aussi des petits pas du terrain pour le bien commun.

J'ai donc profité d'une promenade à la fraîche du côté de Lambersart pour glaner d'autres preuves que le futur était bien pris en compte et qu'il fallait juste apprendre à le voir.

Il y avait déjà ces places de parking qui disparaissent, une à une (et sans faire de vague).

Il y avait aussi des systèmes d'arrosage qui attendent des réserves de pluie (au lieu d'être branché en direct sur l'eau potable).

Des bornes de recharge occupés en soirée (qui sont autant de places de parking le reste du temps).

Des pompes à chaleur en façade qui ont réussi à gagner contre les Bâtiments de France : le climat est passé devant l'esthétisme.

Et puis il y a ces arbres d'ornement (des robiniers faux-acacias ?). On est bien loin des platanes du bureau. Je pense qu'ils avaient été choisi parce qu'ils font des feuilles bien vertes plus longtemps. Sauf que désormais, je prie pour qu'ils soient coupés et qu'ils laissent la place à d'autres espèces avec un potentiel d'ombre plus important. Les priorités changent...

Parmi les priorités qui ne changent pas, le soin des enfants : à l'école aussi, le personnel encadrant nous montre le chemin qu'il faudra arpenter... Avant la climatisation, il faudra mettre des protections extérieures pour agrémenter nos briques.