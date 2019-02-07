Le réensauvagement de la ferme à Knepp de Isabella Tree

On est donc capable — assez rapidement en plus — de restaurer un écosystème naturelle diversifié, pas une simple forêt, mais bien quelque de chose de plus complexe, avec de gros mammifères sauvages et de tous petits insectes hyper spécialisés. Inspiré par la réserve naturelle (et créée de main d'homme) d'Oostvaardersplassen aux Pays-Bas et financé par une subvention du Countryside Stewardship (un programme de soutien et de gestion environnemental des campagnes du gouvernement anglais), le domaine sauvage de Knepp est une belle preuve que notre planète a besoin de plus de vieux Longhorns anglais, de poneys Exmoor et de cochons Tamworth, à defaut d'aurochs et de tarpans en liberté. Et si j'en crois les efforts d'éco-pâturage à Lille, on s'en rapproche peu à peu dans la citadelle... livres.onpk.net Notes from Toyotaland de Darius Mehri

Plongé dans une entreprise du keiretsu de Toyota, un jeune ingénieur américain cherche à percer le Toyota Production System. Il découvre surtout une société japonaise complètement opaque à ses yeux d'occidental et multiplie impairs (autour de la machine à café) et déconvenues (face au tatemae). Il passera donc complètement à côté de l'ingénierie en "Set Based Design" qui fait pourtant l'originalité du système Toyota et qu'il pratique sans vouloir (pouvoir ?) se défaire de ses habitudes acquises lors de son parcours universitaire. Mais il prendra bien de plein fouet la culture du sur-travail entre beuverie entre collègues et karoshi. livres.onpk.net Soulages - catalogue de l'exposition de Pierre Encrevé

Plonger dans l'outre-noir et ressortir avec des relations inattendus. Certains artistiques, à commencer par celles avec Hans Hartung. D'autres carrément géopolitiques, avec des américains en pleine contre-offensive idéologique. Un point aveugle quand même : si Colette Soulages — la femme du peintre — est bien sur le fronton d'une école de Montpellier, elle reste bien à l'écart de cette somme. livres.onpk.net Toyota Leaders de Masaaki Sato

Dans les années 1930, la famille Toyoda se lance dans la grande aventure de l'automobile (après un véritable succès dans les machines à tisser). Au tournant des années 2000, la ville de Koromo a été re-baptisé en Toyota City depuis bien longtemps et sa firme emblématique s'est hissé tout en haut du classement des constructeurs mondiaux. Journaliste automobile japonais, Masaaki Sato nous promène dans l'histoire singulière des présidents qui se sont succédés lors de cette longue épopée industrielle. Chacun aura eu son lot d'épreuves et de challenges (d'une faillite évitée de justesse aux bouleversements technologiques, en passant par les évolutions réglementaires et autres raids boursiers). Et en creux, on distingue les différentes couches de sédimentation de la maison TPS ou du Toyota Way et on découvre quelques anecdotes étonnantes (ainsi le premier Chief Engineer de Toyota n'avait pas le permis de conduire). livres.onpk.net Chronique japonaise de Nicolas Bouvier

Je pensais me délecter de récits croqués sur le vif d'un Japon contemporain (quelque part entre 1950 et 1970) mais j'avais mal lu le titre : la "chronique japonaise" est au singulier et embrasse plutôt toute l'histoire de l'archipel, depuis ses mythes originels jusqu'à sa conquête du Nord, Hokkaïdo, et les visites successives de l'auteur. Elle n'en reste pas moins une tentative, aussi érudite soit-elle, de comprendre l'altérité profonde d'un archipel qui nous échappe et qui m'attire. Rendez-vous est pris pour le printemps 2027... livres.onpk.net Le lièvre aux yeux d'ambre de Edmund de Waal

Une collection de netsuke : tel sera le trésor que se transmettront plusieurs générations d'Ephrussi entre Paris, Vienne, le Japon et la Grande-Bretagne. Cette transmission devient l'excuse d'une biographie familiale d'exception : de Charles Ephrussi, qui inspira à Proust le personnage de Swann, à Edmund de Waal, l'auteur, par ailleurs céramiste de renom, on suivra la (trop) lente migration d'une famille (très) riche et juive (aux yeux des autres). Une extraordinaire tranche d'humanité... livres.onpk.net Un cheval dans la salle de bains de Douglas Adams

Une balade quantique et foutraque entre la très honorable université d'un vieux professeur, la start-up "fin XXe" d'un développeur procrastinateur et le bureau miteux d'un détective privé légèrement perché, en apparence du moins. Ça part dans toutes les directions (géopraphiques, temporelles, humouristiques, etc.) pour un joli feu d'artifice littéraire. livres.onpk.net Jours barbares de William Finnegan

Une enfance entre la Californie et Hawaï à découvrir le surf puis une vie de (jeune) homme à la recherche de la vague parfaite autour des années 1970. Tellement dommage que la traduction ne soit pas à la hauteur des nombreux prix glanés outre-Atlantique, car cette Amérique rebelle et idéaliste a tellement à transmettre à ses rejetons du XXIe. livres.onpk.net

Vos commentaires et/ou trackbacks

Aucun commentaire, ni de trackback pour le moment.

Ajouter un commentaire

Nom ou pseudo : Email (facultatif) : Site Web (facultatif) : Commentaire : Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte, les adresses internet seront converties automatiquement.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://onpk.net/tb.php?id=930