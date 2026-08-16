Alors qu'on a tous rêvé de pluie cette année, Toyota sort un magnifique "karakuri kaizen" pour éponger l'eau de leurs pistes d'essai...

J'adore la rigueur de leur ingénierie dans tout le processus :

l'idée de départ qui vient de matchs de baseball (pollinisation croisée)

l'épuisement des alternatives : réchauffeurs de chaussée, aspirateurs, souffleurs ou dispositifs rappelant des essuie-glaces (set based design)

les problèmes terrain qui forcent l'amélioration (comment tourner, comment vider l'eau)

Et tout ça avec les moyens du bord, sans moteur et sans électricité (sauf si on compte la force de traction de la voiture bien sûr) !

J'oublie bien sûr l'objectif de départ : éviter aux pilotes-testeurs de venir bosser le week-end... L'essence même du kaizen : rendre la vie du terrain "smooth and seamless".