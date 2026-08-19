Trois jours dans le Jura en plein cœur du mois d'août auront été suffisants pour sentir les besoins d'adaptation d'un territoire qui a déjà perdu les 2/3 de sa saison hivernale.

Ici comme ailleurs la modernité vient compenser des usages locaux : notre hôte avait prévenu, peu de restaurant dans les environs, et en plus ils ferment tôt. On a donc goûter à nos premières pizzas en automate : j'avais réussi à les éviter en ville, nous n'avons pas fait le fine bouche cette fois.

Le déploiement de la nouvelle stack électrique ne s'arrête pas aux robots : les panneaux solaires aussi sont de la partie. Aussi bien pour alimenter les clôtures (en complément de l'éternelle batterie au plomb) que pour agrémenter les revenus des agriculteurs...

Même dans les vieilles demeures, habituées au froid piquant, ont besoin d'une mise à jour.

Mais c'est bien sûr la Nature qui souffre le plus : les scolytes continuent d'avancer.

Alors on plante, on protège, on évalue... Et je rigole blanc de nos représentations qui se décalent inexorablement du nouveau monde.

Reste la perplexité devant le baptême d'un chemin sans arbre pour s'abriter... Heureusement que la randonnée touchait à sa fin.