J'apprécie beaucoup les jeans de 1083 : j'ai regardé dans mon historique, ma première commande date d'octobre 2020, il y en au eu 9 depuis. Je me souviens même d'avoir laissé mon email pour recevoir un bon de réduction "pour la première commande" : il n'est jamais arrivé, ni à ce moment-là, ni depuis. Le "pas de promotion" m'a l'air bien ancré : bravo ! Il permet de toujours se battre au juste prix. J'apprécie aussi d'autres promesses : le made-in-France, les fournisseurs locaux, les matières de qualité.

Mais je ne peux m'empêcher de les inviter à creuser un autre pilier : le just-in-time. En effet, ce que nous apprends le Lean (via Toyota et le TPS), c'est qu'avoir un atelier en propre et des sous-traitants locaux permet surtout de se rapprocher de la demande client en produisant des lots les plus petits possibles.

Et quand un client (moi par exemple ????) souhaite une jean à sa taille, c'est pour tout de suite ou alors tout bientôt, pas pour le mois de janvier 2027 ! On en parle régulièrement au sein de l'Institut Lean France, peut-être que ça pourrait décoincer des trucs.