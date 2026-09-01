Oublier le Just-in-time, alors qu'on a des partenaires proches

mercredi 23 septembre 2026 :: perrick :: Lean :: aucun commentaire :: aucun trackback

J'apprécie beaucoup les jeans de 1083 : j'ai regardé dans mon historique, ma première commande date d'octobre 2020, il y en au eu 9 depuis. Je me souviens même d'avoir laissé mon email pour recevoir un bon de réduction "pour la première commande" : il n'est jamais arrivé, ni à ce moment-là, ni depuis. Le "pas de promotion" m'a l'air bien ancré : bravo ! Il permet de toujours se battre au juste prix. J'apprécie aussi d'autres promesses : le made-in-France, les fournisseurs locaux, les matières de qualité.

Mais je ne peux m'empêcher de les inviter à creuser un autre pilier : le just-in-time. En effet, ce que nous apprends le Lean (via Toyota et le TPS), c'est qu'avoir un atelier en propre et des sous-traitants locaux permet surtout de se rapprocher de la demande client en produisant des lots les plus petits possibles.

Prédiction de fabrication d'un jean, 1083

Et quand un client (moi par exemple ????) souhaite une jean à sa taille, c'est pour tout de suite ou alors tout bientôt, pas pour le mois de janvier 2027 ! On en parle régulièrement au sein de l'Institut Lean France, peut-être que ça pourrait décoincer des trucs.

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