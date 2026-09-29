Dima Defremov est russe. Ou peut-être était russe. Il est surtout un artiste exilé en Europe et il a aidé plus de 200 opposants russes à sortir du pays depuis l'invasion de l'Ukraine. Dans le podcast "Le code a changé" de Xavier de La Porte il raconte donc comment il s'y prend (avec un groupe d'anonymes coordonnés en ligne), les moyens employés pour déjouer la surveillance du FSB (des chauffeurs, des voitures et des téléphones) et les failles du système (des bracelets électroniques sans GPS, des procédures téléchargeables en ligne).

Et je découvre au passage qu'en plus de Signal, ils utilisent Matrix.org pour échanger entre eux ! Cela veut dire beaucoup pour la cryptographie de ces systèmes quand tu mets des vies en jeu... Et cela veut dire aussi des trucs pour les choix qu'on a fait en 2020 pour notre messagerie instantanée interne au bureau.