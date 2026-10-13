La souveraineté numérique parce ceux qui la pratique... C'est le thème de la soirée organisé par Monel le 12/11/2026. Et comme ils ont eu la gentillesse de m'inviter pour présenter ce que nous faisons chez No Parking, on parlera de non-dépendance choisie.

En effet la seule facture qu'on paye directement à un service américain, c'est Zoom. Ni Google, ni Facebook, ni quantité d'autres services en SAAS devenus "standards" dans l'industrie...

Il y aura aussi Techsys dans la boucle pour évoquer une approche plus "réglementaire" (avec des indices et du déclaratif).

On s'y retrouve ? C'est dans le quartier d'Euratechnologies à Lille (enfin presque, administrativement Lambersart chez Garuma), c'est gratuit mais il faut s'inscrire.

PS : on parlera même de notre plan pour sortir de Zoom... à base de Matrix et de Visio.